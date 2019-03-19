Netflix будет банить пользователей, которые делятся аккаунтами с друзьями

Компания Netflix планирует активно бороться с пользователями, которые делятся аккаунтами со своими друзьями. Таким образом, если владельцы подписки на стриминговый сервис будут делиться паролем от своей учётной записи, они могут столкнуться с проблемами. Об этом сообщает Mirror.
Дело в том, что компания Synamedia представила систему искусственного интеллекта, предназначенную для борьбы с людьми, которые делятся аккаунтами с другими пользователями. Система использует машинное обучение для определения общих учётных записей на стриминговой платформе.
Новая система позволит Netflix бороться с убытками, заставляя всех зрителей оформлять платные подписки на сервис.
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