Путин встретится с главой Роснано Анатолием Чубайсом

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Путин встретится с главой Роснано Анатолием Чубайсом

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Владимир Путин и Анатолий Чубайс. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт несколько публичных встреч. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в частности, российский лидер встретится с главой Роснано Анатолием Чубайсом.

Он расскажет президенту об итогах десятилетия корпорации и об итогах истекшего 2018 года, — сказал Песков.

Песков также напомнил, что сегодня президент выступит на заседании коллегии Генпрокуратуры России, а позже встретится с финалистами конкурса "Лидеры России".

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