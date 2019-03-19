Путин встретится с главой Роснано Анатолием Чубайсом

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт несколько публичных встреч. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в частности, российский лидер встретится с главой Роснано Анатолием Чубайсом.
— Он расскажет президенту об итогах десятилетия корпорации и об итогах истекшего 2018 года, — сказал Песков.
Песков также напомнил, что сегодня президент выступит на заседании коллегии Генпрокуратуры России, а позже встретится с финалистами конкурса "Лидеры России".
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