Путин встретится с главой Роснано Анатолием Чубайсом

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт несколько публичных встреч. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в частности, российский лидер встретится с главой Роснано Анатолием Чубайсом.

— Он расскажет президенту об итогах десятилетия корпорации и об итогах истекшего 2018 года, — сказал Песков.

Песков также напомнил, что сегодня президент выступит на заседании коллегии Генпрокуратуры России, а позже встретится с финалистами конкурса "Лидеры России".