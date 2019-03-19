Врачи рассказали о состоянии семи человек, которые отравились газом в Чехове

Троих детей и четверых взрослых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Семь пострадавших, которые отравились бытовым газом в подмосковном Чехове, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

— Все в состоянии средней степени тяжести госпитализированы — шестеро в Чеховскую районную больницу №1, одна пострадавшая — в Чеховскую районную больницу №2, — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что среди пострадавших были два фельдшера скорой помощи, которые прибыли на место происшествия.

Как утверждают местные власти, причина отравления — прогоревшая гофра вытяжки на газовой колонке.

Ранее Лайф писал, что во вторник в подмосковном Чехове произошла утечка газа, в результате которой пострадали семь человек.