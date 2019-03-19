Ханс Циммер назначен композитором "Дюны" Дени Вильнёва

В актёрском составе проекта фигурируют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Дэйв Батиста.

Студия Warner Bros. и компания Legendary Entertainment сообщили, что съёмки фильма "Дюна" уже начались. До этого сообщалось, что проект Дени Вильнёва будут снимать в Иордании и Будапеште. Об этом сообщает Collider.

Также стало известно, кто выступит композитором ленты. Эта должность досталась Хансу Циммеру ­— до этого музыкант работал с Вильнёвым над саундтреком к фильму "Бегущий по лезвию 2049".

В актёрский состав фильма входят Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг и Джош Бролин. Премьера ленты состоится 20 ноября 2020 года.