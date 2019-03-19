Песков заявил, что при Порошенко отношения России и Украины лучше стать не могут

Представитель Кремля напомнил, что глава государства, находясь накануне в Крыму, весьма исчерпывающе охарактеризовал свою позицию к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины.

Отношения Украины и России при действующей украинской власти однозначно лучше стать не могут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Президент вчера, находясь в Крыму, весьма исчерпывающе охарактеризовал своё отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины, — сказал он.

По словам представителя Кремля, глава государства своё заявление сделал красноречиво и оно не нуждается в каких-то дополнениях.

— Что касается того, при ком может быть лучше для наших двусторонних отношений, можно сказать однозначно, что, опять же, при нынешнем лучше быть не может, — добавил пресс-секретарь.

Песков также отметил, что в остальных случаях нужно следить и внимательно смотреть за тем, что будет происходить.

Напомним, что в ходе встречи с крымчанами президент России Владимир Путин отметил, что с нынешним руководством Украины "вряд ли можно сварить кашу". Российский лидер даже перешёл на украинский язык, отвечая на вопрос о действующей киевской власти.

Порошенко ответил на слова российского лидера и заявил, что не собирается "варить кашу" с властями РФ.