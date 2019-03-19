Песков: В РФ хотят, чтобы к власти на Украине пришёл президент мира, а не войны

Он выразил мнение, что новый глава Незалежной должен быть "президентом мира", а не "президентом войны".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что лучшим вариантом для Москвы станет, если на Украине будет избран президент, который нацелен не на конфронтацию, а на выстраивание мира со всеми государствами, в том числе и с РФ.

— Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришёл и был избран украинцами президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений с соседями, в том числе с РФ. Это можно сказать однозначно, — пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков оценил отношения Москвы и Киева.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. На пост претендуют 39 кандидатов. Лидером рейтинга, по данным соцопросов, сейчас является шоумен Владимир Зеленский. Рейтинг нынешнего главы государства Петра Порошенко составляет около 20%.