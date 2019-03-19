Звезду "Диснея" Кайла Масси обвинили в педофилии

Представители ребёнка требуют как минимум 1,5 миллиона долларов за нанесённый ущерб.

Актёра Кайла Масси, прославившегося благодаря сериалу "Такая Рэйвен", обвинили в педофилии. Как сообщает портал TMZ, звезда "Диснея" якобы отправлял фотографии своих гениталий и сообщения неприличного содержания 13-летней девочке.

Представители ребёнка требуют как минимум 1,5 миллиона долларов за нанесённый ущерб. Защита актёра же все обвинения отрицает. Более того, сам Масси заявил, что сторона обвинения хочет от него только денег и ранее до суда уже требовала эту сумму.

Тема педофилии начала набирать обороты в США после того, как 3 марта состоялась премьера документального фильма "Покидая Неверленд", рассказывающего о скандально известных событиях в поместье Майкла Джексона. После показа ленты в Канаде из радиоэфира убрали песни музыканта. Вместе с тем семья Джексона подала в суд на канал HBO и потребовала 100 млн долларов.