Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" введут безбагажные тарифы

По словам представителей компаний, это позволит снизить цены на билеты экономкласса до 30%.

Начиная с апреля пассажиры авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", привыкшие путешествовать налегке, больше не будут переплачивать за багаж. Как сообщает пресс-служба "Аэрофлота", со 2 апреля станут доступны безбагажные тарифы на некоторых направлениях. Уточняется, что услуга вводится по многочисленным просьбам пассажиров. Ведь те, кто летает без большого объёма личных вещей, сейчас вынуждены оплачивать перевозку отсутствующего регистрируемого багажа.

— При этом на всех рейсах авиакомпании "Россия" и "Аэрофлота" по-прежнему продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа, — уточнили представители компании.

Как отметил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин, к введению подобной услуги стремятся все мировые авиакомпании, ведь благодаря безбагажному тарифу удаётся не только расширить линейку продукта, но и снизить цены на перелёты. По оценкам авиаперевозчиков, введение услуги позволит снизить цены на билеты экономкласса. На некоторых направлениях стоимость билетов должна снизиться на 30%.

Отметим, на рейсах "России" безбагажные тарифы должны появиться на среднемагистральных направлениях. У "Аэрофлота" подобное предложение будет действовать на полёты в Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Венецию, Болонью, Неаполь и Верону.