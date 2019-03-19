В суде рассмотрят жалобу акционеров совхоза им. Ленина по спору с Грудининым

Десятый арбитражный апелляционный суд 18 апреля будет рассматривать жалобу акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" на отказ во взыскании более 2,1 млрд рублей с директора общества, экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина, говорится в материалах суда.

Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — ранее потребовали взыскать с Грудинина ущерб, нанесённый в результате передачи двух участков стоимостью в 1,1 млрд рублей в качестве уставного капитала дочке компании — "ТТ Девелопмент", и признать сделку недействительной.

Передачу участков признали недействительной, однако во взыскании средств судом было отказано.

Чужое как своё. Как Грудинин торговал совхозной землёй за спинами акционеров