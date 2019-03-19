Netflix выпустит интерактивное шоу с экспертом по выживанию Беаром Гриллсом

Теперь зрители должны будут выбирать, как в экстремальных ситуациях поступать ведущему шоу.

Компания Netflix анонсировала новое интерактивное шоу — You vs Wild. Главный герой — эксперт по выживанию Беар Гриллс. Зрители смогут выбирать, что будет делать ведущий шоу в экстремальных ситуациях. Об этом сообщает Variety.

Съёмки шоу проходили на нескольких континентах во время экспедиций Гриллса в джунглях, горах и пустынях. Предполагается, что от решений, которые будут принимать зрители, будет зависеть судьба ведущего.

Всего шоу будет состоять из восьми эпизодов. Они будут доступны на Netflix в этом году 10 апреля. Что же касается Беара Гриллса, то это британский ТВ-ведущий и путешественник, он известен по шоу "Выжить любой ценой" (Man vs Wild), которое показывали на Discovery с 2006 по 2011 год.