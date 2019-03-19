Власти Москвы опровергли данные о захламлённой квартире, где умер мальчик-маугли

Отмечается, что на момент проверки в помещении был обнаружен лишь "некоторый беспорядок".

Квартира на юго-востоке Москвы, в которой скончался 7-летний мальчик, не была захламлена. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что на момент посещения квартиры в ней был лишь "некоторый беспорядок", а также коробки, которые обычно используются при переезде.

Сотрудники департамента также предложили матери психологическую помощь, однако та отказалась от неё.

Напомним, тело семилетнего ребёнка было найдено в заваленной мусором квартире. Соседка рассказала, что хлам из неё вывозили в нескольких грузовиках.

По словам жильцов подъезда, мальчика они не видели — его почти никогда никуда не водили. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.

Отметим, что это не единственный подобный случай за последние недели. Напомним, спасатели и полицейские вскрыли дверь квартиры на Ленинградском шоссе в Москве после жалоб соседей и нашли внутри пятилетнюю девочку среди гор мусора и нечистот.