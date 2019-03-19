В Японии скончался "олимпийский дедушка", посетивший 14 летних Игр

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В Японии скончался "олимпийский дедушка", посетивший 14 летних Игр

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До церемонии открытия очередной летней Олимпиады в Токио 92-летний болельщик не дожил 494 дня.

В Японии на 93-м году жизни скончался знаменитый болельщик Наотоси Ямада, который посетил все летние Олимпийские игры с 1964 года и не пропустил ни одной. Об утрате сообщил Международный олимпийский комитет (МОК) в своём твиттере. Отметим, что в СМИ Наотоси прозвали "олимпийским дедушкой". До церемонии открытия очередной летней Олимпиады японец не дожил 494 дня.

— Он был настоящим суперфанатом, нам будет его не хватать в следующем году в Токио, — приводит аккаунт МОК слова президента организации Томаса Баха.

Знаменитый болельщик скончался в кругу семьи в своём родном городе в префектуре Тояма. В молодости он работал в компании по производству стальных тросов, а всё свободное время посвящал популяризации спорта вообще и олимпийскому движению в частности. Примечательно, что "олимпийский дедушка" не пропустил даже Олимпиаду-1980 в Москве, хотя на официальном уровне Япония бойкотировала те Игры из-за событий в Афганистане.

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