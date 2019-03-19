В Японии скончался "олимпийский дедушка", посетивший 14 летних Игр

До церемонии открытия очередной летней Олимпиады в Токио 92-летний болельщик не дожил 494 дня.

В Японии на 93-м году жизни скончался знаменитый болельщик Наотоси Ямада, который посетил все летние Олимпийские игры с 1964 года и не пропустил ни одной. Об утрате сообщил Международный олимпийский комитет (МОК) в своём твиттере. Отметим, что в СМИ Наотоси прозвали "олимпийским дедушкой". До церемонии открытия очередной летней Олимпиады японец не дожил 494 дня.

Sad to hear the news of the death of 'Uncle Olympics', Naotoshi Yamada at the age of 92. He was a real 'super' fan watching every edition of the Games from Tokyo 64 onwards. We will all miss him in Tokyo next year! - Thomas Bach, IOC President pic.twitter.com/XOlmVhrAVy — Olympics (@Olympics) 18 марта 2019 г.

— Он был настоящим суперфанатом, нам будет его не хватать в следующем году в Токио, — приводит аккаунт МОК слова президента организации Томаса Баха.

Знаменитый болельщик скончался в кругу семьи в своём родном городе в префектуре Тояма. В молодости он работал в компании по производству стальных тросов, а всё свободное время посвящал популяризации спорта вообще и олимпийскому движению в частности. Примечательно, что "олимпийский дедушка" не пропустил даже Олимпиаду-1980 в Москве, хотя на официальном уровне Япония бойкотировала те Игры из-за событий в Афганистане.