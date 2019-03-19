Аксёнов назвал пустым сотрясанием воздуха планы Порошенко по "возвращению" Крыма

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Аксёнов назвал пустым сотрясанием воздуха планы Порошенко по "возвращению" Крыма

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Сергей Аксенов. Фото: ©РИА Новости/Александр Полегенько

Глава Крыма отметил, что такая риторика не поможет лидеру Украины выиграть президентскую гонку.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал пустым сотрясанием воздуха заявление президента Украины Петра Порошенко о мерах по возвращению Крыма и отметил, что такая риторика не поможет ему переизбраться на новый срок.

Он перекормил Украину ненавистью, это больше не работает. Но другого товара у него нет, он продавец ненависти, ему больше нечего предложить своим избирателям, — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

Кроме того, глава Крыма добавил, что подобные заявления выглядят особенно безрассудно "на фоне огромных успехов российского полуострова и стремительной деградации самой Украины".

Ранее Лайф писал, что пользователи Сети высмеяли Порошенко за обещание вернуть Крым и предложили "захватить Марс".

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