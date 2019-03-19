Аксёнов назвал пустым сотрясанием воздуха планы Порошенко по "возвращению" Крыма

Глава Крыма отметил, что такая риторика не поможет лидеру Украины выиграть президентскую гонку.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал пустым сотрясанием воздуха заявление президента Украины Петра Порошенко о мерах по возвращению Крыма и отметил, что такая риторика не поможет ему переизбраться на новый срок.

— Он перекормил Украину ненавистью, это больше не работает. Но другого товара у него нет, он продавец ненависти, ему больше нечего предложить своим избирателям, — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

Кроме того, глава Крыма добавил, что подобные заявления выглядят особенно безрассудно "на фоне огромных успехов российского полуострова и стремительной деградации самой Украины".

Ранее Лайф писал, что пользователи Сети высмеяли Порошенко за обещание вернуть Крым и предложили "захватить Марс".