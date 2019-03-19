Беременная Джессика Симпсон шокировала фанатов фотографией в бикини

Популярная американская певица поделилась достаточно странным снимком в Instagram.

38-летняя Джессика Симпсон, для которой беременность стала особенно тяжёлым периодом, совсем скоро родит третьего ребёнка. Несмотря на своё положение, певица продолжает активно вести соцсети — Симпсон опубликовала фото в бикини.

В настоящий момент певица воспитывает шестилетнюю дочь и пятилетнего сына от своего супруга — бывшего игрока Национальной футбольной лиги Эрика Джонсона. Новую фотографию Симпсон подписала следующим образом: Jess-tation (гибрид имени певицы и слова gestation — "беременность").

Снимок певицы собрал более 200 тысяч лайков. Некоторые пользователи отметили, что девушка кажется подавленной и уставшей, а другие подчеркнули, что звезда даже в таком образе выглядит великолепно.