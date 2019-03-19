Наталия Орейро хочет открыть свой бутик в России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро в ходе пресс-конференции в Москве, посвящённой её турне по России, сообщила о своём желании открыть собственный бутик модной одежды.

— Мне бы очень хотелось этого. Я в детские годы училась на курсах кройки и шитья, мне всегда нравилось шить, и я сама придумываю костюмы для шоу, — заявила Орейро.

Напомним, что в 2007 году Наталия Орейро совместно с сестрой Адрианой запустила собственную линию дизайнерской одежды Las Oreiro. Марка выпускает женскую одежду, обувь и аксессуары. На данный момент открыто семь бутиков. Все они расположены в Аргентине.

Прямую трансляцию пресс-конференции, где Наталия Орейро рассказывает о предстоящем масштабном гастрольном турне по России, а также новом шоу Unforgettable tour ("Незабываемый тур"), вы можете посмотреть в нашем материале.