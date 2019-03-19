В Подмосковье за одну спецоперацию задержали более 130 преступников

Среди задержанных — правонарушители, которые были объявлены в розыск по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Полиция в ходе операции "Розыск" на территории Подмосковья, проводимой с 13 по 14 марта, задержала 131 человека, скрывавшегося от органов следствия и суда. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

В результате операции полицейские установили и задержали 131 злоумышленника, из которых 30 разыскивались правоохранительными органами зарубежных стран ГУ МВД РФ по Московской области

Отмечается, что среди задержанных правонарушители, которые были объявлены в розыск по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков.