Суд отказался разблокировать клип "Иуда" рэпера Хаски

По мнению представителя МВД, в клипе идёт речь о распространении наркотиков, но защита это отрицает, отмечая, что в видеоряде нет ни одного подобного кадра, а в начале ролика и вовсе указано ограничение 18+.

Таганский суд Москвы отклонил административную жалобу рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) к Роскомнадзору и МВД о блокировке его клипа "Иуда" на YouTube и других ресурсах. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

— Суд постановил отказать в удовлетворении требований, жалобу отклонить, — огласила решение судья Юлия Смолина.

На судебном заседании присутствующие просмотрели клип "Иуда". По словам адвоката Хаски Сергея Бадамшина, ролик стал призёром и был отмечен в серьёзном конкурсе Jager Music Awards в категории "Видео года". По мнению представителя МВД, в клипе идёт речь о распространении наркотиков. Защита же отмечает, что в видеоряде нет ни одного подобного кадра, а в начале ролика и вовсе указано ограничение 18+.

Клип Хаски был заблокирован на основании решения МВД России от 1 ноября 2018 года. Кузнецов написал в Роскомнадзор заявление с целью выяснить, почему видео было заблокировано. В ведомстве ответили, что страницы, где был размещён клип, были включены в единый реестр запрещённого интернет-контента, меры по ограничению доступа приняла администрация ресурса.

Стоит добавить, что ранее Советский суд Краснодара постановил удалить ещё три видео рэпера Дмитрия Кузнецова, так как они могут вызвать у несовершеннолетних интерес к совершению суицида, убийства, употребления табачной продукции, разврату и употреблению в разговорах нецензурной брани.

Напомним, что рэпер оказался в центре скандала после отмены концерта в Краснодаре в ноябре прошлого года. Хаски попытался дать выступление перед поклонниками на улице, забравшись на чужую машину, после чего его арестовали на 12 суток за хулиганство. Ещё трое суток ему добавили за отказ пройти медосвидетельствование.