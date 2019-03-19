Один человек погиб и 24 пострадали в крупном ДТП с автобусом в Таиланде

На допросе шофёр пояснил, что вырубился, пока вёл транспорт, из-за сильной усталости.

Один человек погиб и ещё 24 пострадали сегодня в результате ДТП с рейсовым автобусом в Таиланде, сообщает Nation.

Рано утром ехавший из провинции Кхонкэн в Бангкок автобус повышенной комфортности, проезжая через территорию провинции Накхонратчасима, врезался в грузовик, который следовал в том же направлении. В результате погибла бортпроводница автобуса, которая сидела впереди рядом с водителем, а все пассажиры получили травмы разной степени тяжести.

Водитель не пострадал. По информации местной полиции, на допросе он пояснил, что выехал из Кхонкэна в 22:00 в понедельник и утром уснул за рулём из-за сильной усталости.

Напомним, накануне в Таиланде перевернулся автобус с детьми, в результате чего погибла одна девочка.