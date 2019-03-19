Мужчина по вызову рассказал о самых необычных желаниях своих клиенток

Британец, работающий в эскорт-услугах, рассказал порталу LADbible, о чём именно его чаще всего просят клиентки.
В данной сфере он работает уже три года. Такой необычный выбор профессии объясняется любовью к прекрасному полу и авантюрам. Свой первый заказ он получил лишь через две недели после начала работы.
По его словам, он объездил множество стран Европы и Северной Америки, а сам он не афиширует своё увлечение, так как имеет постоянную работу. О том, что мужчина подрабатывает в эскорте, знает лишь его друг.
Любопытно, но большинство его клиенток просят его не о сексе, а о сопровождении на различные мероприятия. При этом бывают и пожелания интимного характера, однако гораздо реже, чем у мужчин, которые обращаются с подобными запросами.
Он также рассказал о самом странном пожелании. Однажды его заказала прямо в офис состоятельная бизнесвумен и попросила его поработать "персональным тренером". Самому ему это больше напомнило сцены из фильма "50 оттенков серого".
Неоднократно он отказывался от предложений заняться сексом в присутствии мужей своих клиенток, а один из них даже просил его в момент работы нюхать носки и ботинки.
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