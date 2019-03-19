"Курский Хатико" четыре месяца ждёт на остановке свою умершую хозяйку

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"Курский Хатико" четыре месяца ждёт на остановке свою умершую хозяйку

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Фото: © VK/КРОЗО "Право Жить"

Собака с надеждой вглядывается в открывающиеся двери проезжающих маршруток и в толпу прохожих.

В Курске собака на протяжении четырёх месяцев ждёт на остановке свою хозяйку, умершую от сердечного приступа. Об этом сообщает паблик "Право жить".

По информации зоозащитников, родственники сначала пожалели питомца и взяли его к себе, но потом собака всё равно оказалась на улице.

Теперь каждый день она ждёт хозяйку на остановке, откуда когда-то проводила любимого человека. Первый раз её заметили там зимой. Уже четвёртый месяц она с надеждой вглядывается в открывающиеся двери проезжающих маршруток и в толпу прохожих

Зоозащитники

В целях безопасности волонтёры организации не разглашают точное местоположение и надеются пристроить её в хорошие руки. При этом, судя по комментариям под записью в ВК, собаку уже готова взять жительница Белгорода. Пока животное не перевезли, зоозащитники подкармливают несчастного питомца.

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