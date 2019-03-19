В ОСК назвали окончательную дату сдачи авианосца "Адмирал Кузнецов"

По словам президента компании, ремонтные работы затянутся на три-четыре месяца свыше запланированного срока.

Ремонт и модернизация российского авианосца "Адмирал Кузнецов" затянется на несколько месяцев, тем не менее корабль будет передан Военно-морскому флоту в 2021 году, как и планировалось изначально. Об этом журналистам рассказал президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

— Мы, возможно, уйдём вправо на три-четыре месяца. Но в 2021 году, как и планировалось, корабль будет передан флоту, — сказал Рахманов.

Как уточнил глава ОСК, окончание ремонта будет проводиться на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, для чего на заводе будут модернизированы сухие доки.

Напомним, как сообщал Лайф, в Мурманске 29 октября 2018 года затонул плавучий док ПД-50, где ремонтировался авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Сообщалось, что упавший с плавдока кран повредил палубу крейсера. Позднее было установлено, что авианосец получил 52 повреждения. По оценкам ОСК, стоимость их устранения составит около 70 миллионов рублей.

Отметим, авианесущий крейсер будет не только отремонтирован, но и получит в ходе модернизации новые системы вооружений, средства связи и навигации. Также на "Адмирале Кузнецове" будет заменено энергетическое оборудование, установят новые котлы, ряд новых насосов. Также модернизации коснутся и системы, обеспечивающие полёты: системы посадки, наблюдения, управления.