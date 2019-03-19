В новый гастрольный тур певица отправилась с командой российских музыкантов и танцоров.

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя почти русской. Об этом она заявила на пресс-конференции, трансляцию которой вёл Лайф.

В новый гастрольный тур Unforgettable, который посвящён космосу, певица отправилась с командой российских музыкантов и танцоров.

— В туре работаю с русской командой. Музыкантами и танцорами будут русские. Чувствую себя почти русской, почему не иметь русскую команду? Мне комфортно, — сказала артистка.

Певица также отметила, что уже побывала в ряде городов, где ей предстоит выступать.

Орейро выступит в 13 городах России. В Москве концерт состоится 28 марта в "Крокус Сити Холле". Выступления завершатся в Воронеже 16 апреля.

Наталия Орейро — певица, модель, посол доброй воли ЮНИСЕФ и звезда латиноамериканских сериалов 90-х. Особенно запомнилась зрителям по новелле "Дикий ангел". Полную биографию знаменитости читайте на сайте uznayvse.ru