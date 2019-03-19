Путин поручил Генпрокуратуре тщательно отслеживать средства для нацпроектов

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Путин поручил Генпрокуратуре тщательно отслеживать средства для нацпроектов

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин поручил на коллегии Генпрокуратуры РФ тщательно следить за расходованием средств, которые выделяются для реализации нацпроектов.

Началась реализация нацпроектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу. На эти программы направляются значительные, если не сказать беспрецедентно большие ресурсы. Надо, чтобы они расходовались адресно, рационально, приносили обществу только ожидаемый результат. Прошу в рамках вашей компетенции тщательно за этим следить, — сказал российский лидер.

По его словам, не менее важно содействовать созданию нормативной базы для проведения национальных проектов. Путин подчеркнул, что за предстоящие два года все акты в сфере надзора и контроля должны пройти детальную ревизию.

— ...от архаизмов, от всего, что тормозит наше развитие, нужно самым серьёзным образом избавляться, но это надо делать в высшей степени аккуратно, — отметил глава государства.

Напомним, Правительством РФ сформированы национальные проекты по 12 направлениям. Их бюджет до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей.

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