Путин поручил Генпрокуратуре тщательно отслеживать средства для нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил на коллегии Генпрокуратуры РФ тщательно следить за расходованием средств, которые выделяются для реализации нацпроектов.

— Началась реализация нацпроектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу. На эти программы направляются значительные, если не сказать беспрецедентно большие ресурсы. Надо, чтобы они расходовались адресно, рационально, приносили обществу только ожидаемый результат. Прошу в рамках вашей компетенции тщательно за этим следить, — сказал российский лидер.

По его словам, не менее важно содействовать созданию нормативной базы для проведения национальных проектов. Путин подчеркнул, что за предстоящие два года все акты в сфере надзора и контроля должны пройти детальную ревизию.

— ...от архаизмов, от всего, что тормозит наше развитие, нужно самым серьёзным образом избавляться, но это надо делать в высшей степени аккуратно, — отметил глава государства.

Напомним, Правительством РФ сформированы национальные проекты по 12 направлениям. Их бюджет до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей.