Путин поручил усилить защиту прав несовершеннолетних

Президент России дал оценку работе органов прокуратуры в 2018 году и определил основные задачи на год текущий.

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проработать меры по повышению уровня защищенности детей и подростков от преступных посягательств. Такая задача прозвучала в ходе расширенного заседания коллегии ведомства при участии главы государства.

Путин констатировал, что нарушений в этой сфере по-прежнему очень много: в прошлом году, например, количество нарушений прав несовершеннолетних ощутимо подросло.

— Прошу Генеральную прокуратуру всесторонне проанализировать ситуацию в этой сфере и предложить дополнительные меры по профилактике подобных преступлений, — обратился к прокурорам российский президент.