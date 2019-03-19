Путин поручил усилить защиту прав несовершеннолетних

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проработать меры по повышению уровня защищенности детей и подростков от преступных посягательств. Такая задача прозвучала в ходе расширенного заседания коллегии ведомства при участии главы государства.
Путин констатировал, что нарушений в этой сфере по-прежнему очень много: в прошлом году, например, количество нарушений прав несовершеннолетних ощутимо подросло.
— Прошу Генеральную прокуратуру всесторонне проанализировать ситуацию в этой сфере и предложить дополнительные меры по профилактике подобных преступлений, — обратился к прокурорам российский президент.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени