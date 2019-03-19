Неизвестные обстреляли здание кадетского корпуса на севере Москвы

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Неизвестные обстреляли здание кадетского корпуса на севере Москвы

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Устанавливается размер причинённого ущерба.

Столичные полицейские начали проверку после того, как утром 19 марта на окне кадетского корпуса на севере Москвы обнаружили следы от выстрелов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах столицы.

На улице Зеленоградской, дом 9 при обходе территории сотрудники охраны Петровского кадетского корпуса обнаружили повреждения окна, — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что отверстия на окне были в 13 местах. По предварительной версии, стреляли из пневматического оружия.

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