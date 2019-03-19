Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более эффективной защиты прав предпринимателей. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Среди важных задач российский лидер также отметил улучшение делового климата.

— Для нас это крайне необходимо, потому что те ограничения, с которыми мы сталкиваемся вовне, мы должны компенсировать улучшением качества нашей работы внутри, — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что заключать под стражу нужно только в том случае, если выбор этой меры пресечения обусловлен тяжестью преступления.