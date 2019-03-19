Путин заявил о необходимости более эффективной защиты прав предпринимателей

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Путин заявил о необходимости более эффективной защиты прав предпринимателей

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Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более эффективной защиты прав предпринимателей. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Среди важных задач российский лидер также отметил улучшение делового климата.

Для нас это крайне необходимо, потому что те ограничения, с которыми мы сталкиваемся вовне, мы должны компенсировать улучшением качества нашей работы внутри, — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что заключать под стражу нужно только в том случае, если выбор этой меры пресечения обусловлен тяжестью преступления.

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