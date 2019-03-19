Путин потребовал от Генпрокуратуры оперативно реагировать на проблемы с мусором

Как подчеркнул президент, все обращения граждан в прокуратуру о несанкционированных свалках должны тщательным образом рассматриваться и вести к принятию конкретных мер.

Выступая на расширенном заседании Генеральной прокуратуры, президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к проблеме вывоза твердых коммунальных отходов и последующей переработке мусора. Глава государства дал поручение надзорному ведомству в обязательном порядке рассматривать все обращения граждан по данной проблеме.

— Сейчас мы переходим на новые стандарты в этой сфере вывоза и переработки мусора, нужно внимательно за этим смотреть. Речь идет о наведении порядка в сфере обращения с коммунальными отходами, оперативной реакции на несанкционированные свалки, — заявил Владимир Путин.

Как ранее писал Лайф, президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию потребовал избавиться от "мутных" структур в сфере обращения с мусором.