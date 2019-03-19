Путин потребовал жёсткой реакции на несоблюдение прав российских льготников

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре жёстко реагировать на несоблюдение прав льготных категорий граждан. Задача прозвучала в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, на котором выступил глава государства.
— Следует жёстко реагировать на несвоевременные выплаты людям пенсий, пособий, на нарушения при льготном предоставлении лекарств и средств реабилитации, — перечислил президент.
Кроме того, Путин поручил принципиально подходить к соблюдению законодательства при поддержке семьи, реализации программы предоставления материнского капитала, а также обеспечения сирот жильём.
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