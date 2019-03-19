Путин напомнил, что арест должен соответствовать тяжести обвинений

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры заявил, что содержание под стражей подозреваемых должно соответствовать тяжести обвинений, а не служить условием для расследования.

— Вновь повторю, что должны строго соблюдаться требования уголовно-процессуального законодательства о разумных сроках уголовного судопроизводства, а избрание меры пресечения "содержание под стражей" должно соответствовать тяжести обвинения, а не просто приниматься для создания условий, как считают некоторые работники следствия, для более качественного, по их мнению, расследования, — указал российский лидер.

Ранее Путин поручил Генпрокуратуре проработать меры по повышению уровня защищённости детей и подростков от преступных посягательств.

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