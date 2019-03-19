Чайка подписал спецприказ о надзоре за расходованием средств на нацпроекты

Надзор будут осуществлять прокуроры, которым, кроме всего прочего, нужно будет взаимодействовать со Счётной палатой и Росфинмониторингом, чтобы принимать "все меры к соблюдению законности при использовании средств".

Генеральный прокурор России Юрий Чайка подписал специальный приказ о надзоре за расходованием средств, которые выделены на нацпроекты. Об этом он заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Он отметил, что национальные проекты являются вложением в будущее страны. По словам Генпрокурора, по сути, это — дорожная карта по их реализации.

Надзор будут осуществлять его подчинённые, прокурорам также поручено взаимодействовать со Счётной палатой и Росфинмониторингом, чтобы принимать "все меры к соблюдению законности при использовании средств национальных проектов".

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ тщательно следить за расходованием средств, которые выделяются для реализации нацпроектов.