Чайка призвал к борьбе с пропагандой криминальных субкультур среди детей

Генпрокурор РФ Юрий Чайка на расширенном заседании Генпрокуратуры призвал сотрудников добиваться от уполномоченных ведомств выполнения всех мероприятий по работе с подростками, в том числе профилактических, для борьбы с криминальными субкультурами.

Для предотвращения распространения идеологии криминальных субкультур в молодёжной среде добивайтесь от уполномоченных ведомств проведения всего комплекса мероприятий, прежде всего профилактической направленности Юрий Чайка

По словам Чайки, в 2018 году прокурорами были заявлены в суды 77 тысяч исков для защиты прав несовершеннолетних, включая иски об оснащении средствами охраны образовательных учреждений, оборудовании в них медпунктов, создании дополнительных мест в школах и детсадах.

Также, заявил генпрокурор, ведомство принимало меры по защите подростков от насилия, негативной информации, вовлечения в употребление наркотиков и прочую противоправную деятельность.

Смотрите на Лайфе трансляцию расширенного заседания Генпрокуратуры.