Путин призвал прокуратуру усилить надзор за условиями содержания заключённых

По словам российского лидера, надзор должен осуществляться вместе с коллегами из ФСИН, с уполномоченными по правам человека в регионах, представителями правозащитных организаций, прокурорами.

Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру совместно с уполномоченными ведомствами усилить надзор за условиями содержания заключённых. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

По его словам, уголовно-исполнительная система должна оставаться в поле постоянного внимания прокуратуры. Российский лидер добавил, что надзор должен осуществляться вместе с коллегами из ФСИН, с уполномоченными по правам человека в регионах, представителями правозащитных организаций, прокурорами.

Ранее Путин заявил, что содержание под стражей подозреваемых должно соответствовать тяжести обвинений, а не служить условием для расследования.