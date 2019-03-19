Чайка потребовал "жёсткой хваткой" держать нерадивых строителей долевого жилья

Он отметил, что в этом вопросе уже удалось "качнуть маятник", однако ещё рано говорить о полном его разрешении.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам жёстче контролировать сферу строительства долевого жилья и наказывать тех, кто обманывает дольщиков.

— Используя свой авторитет на местах, добивайтесь ощутимых для людей результатов. Если деньги сданы, а дома не построены, значит, как минимум есть нерадивые чиновники, ничего кроме согласований не сделавшие, и недобросовестные предприниматели. Вот и держите их жёсткой хваткой до выдачи ключей от квартир, — заявил Чайка.

Он отметил, что в этом вопросе уже удалось "качнуть маятник", однако ещё рано говорить о полном его разрешении, несмотря на некоторое количество резонансных дел и арестов.

Чайка напомнил о ситуации в Хабаровске, где обманутыми остались 452 дольщика. Там сорвалось строительство сразу четырёх домов. Тогда проблему удалось решить благодаря совместному вмешательству Минобороны и Генпрокуратуры. В итоге были заселены 185 квартир, остальные получат ключи в ближайшее время.

Кроме того, генпрокурор призвал обратить внимание на ситуацию с содержанием многоквартирных домов в регионах, а также на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", где были зафиксированы примеры некачественных работ и хищений.

Напомним, сегодня в Москве проходит коллегия Генпрокуратуры РФ. Ранее Владимир Путин поручил надзорному органу тщательно следить за расходованием средств, которые выделяются для реализации нацпроектов.