Суд отклонил иск к Reebok за моральные страдания из-за скандальной рекламы

Кунцевский суд Москвы отклонил иск главы пиар-агентства Олега Воронина, который требовал с ООО "Адидас" компенсацию морального ущерба в размере 200 тысяч рублей из-за нашумевшей рекламы Reebok.

В удовлетворении иска ... об обязании принести публичные извинения за рекламу оскорбительного характера и компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей отказано Пресс-служба суда

Напомним, в Reebok устроили рекламную кампанию с лозунгами, которые многие россияне сочли провокационными. Так, споры вызвал призыв пересесть "с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Пиарщик Олег Воронин обратился в суд с заявлением о том, что реклама принесла ему моральные страдания.

После скандала у бренда взлетели продажи в России.