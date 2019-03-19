Суд отклонил иск к Reebok за моральные страдания из-за скандальной рекламы

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Суд отклонил иск к Reebok за моральные страдания из-за скандальной рекламы

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Фото: © Reebok

Кунцевский суд Москвы отклонил иск главы пиар-агентства Олега Воронина, который требовал с ООО "Адидас" компенсацию морального ущерба в размере 200 тысяч рублей из-за нашумевшей рекламы Reebok.

В удовлетворении иска ... об обязании принести публичные извинения за рекламу оскорбительного характера и компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей отказано

Пресс-служба суда

Напомним, в Reebok устроили рекламную кампанию с лозунгами, которые многие россияне сочли провокационными. Так, споры вызвал призыв пересесть "с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Пиарщик Олег Воронин обратился в суд с заявлением о том, что реклама принесла ему моральные страдания.

После скандала у бренда взлетели продажи в России.

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