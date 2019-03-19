Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников с октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября текущего года оплаты труда федеральных государственных служащих и бюджетников на 4,3 процента. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Принять меры по увеличению с 1 октября 2019 года на 4,3 процента обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда Дмитрий Медведев

Так, предусматривается индексация зарплат для сотрудников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей.