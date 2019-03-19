Глава МИД Алжира привёз для Путина послание от президента своей страны

Глава МИД Алжира отдал послание Сергею Лаврову для дальнейшей передачи Владимиру Путину.

Вице-премьер, глава МИД Алжира Рамтан Ламамра привёз для президента РФ Владимира Путина послание от лидера своей страны Абдель Азиза Бутефлики.

— Я воспользовался случаем, чтобы привезти в Россию письменное послание президента Алжирской республики Абдель Азиза Бутефлики на имя Владимира Путина. По причине, что российского президента сейчас в столице нет, я документ отдал для последующей передачи по назначению Сергею Викторовичу Лаврову, — сообщил Ламамра.

Кроме этого, дипломат отметил, что алжирскую сторону полностью удовлетворяет состояние отношений между республикой и Россией. По его словам, благодаря работе в рамках соглашения о стратегическом партнёрстве происходит обмен мнениями, видениями и концепциями между дипломатическими департаментами двух стран.

— Алжир и Российская Федерация являются друзьями. Мы руководствуемся одинаковыми принципами, которые заключаются в уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости государств, невмешательстве во внутренние дела, — добавил глава МИД Алжира.

Напомним, что в марте этого года в Алжире обострилась внутриполитическая ситуация. В стране прошли марши протеста против выдвижения на пятый президентский срок Абдель Азиза Бутефлики. В акциях приняли участие порядка 800 тысяч человек в разных городах региона. В ходе протестов пострадало более 60 митингующих и десять полицейских.

На волне усиливающихся протестов 82-летний президент Алжира решил не выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок подряд. Кроме этого, он распустил правительство и избирательную комиссию вместе с её главой. В этот же день Бутефлика объявил о переносе президентских выборов "по требованию народа", однако новая дата их проведения назначена не была.