В Челябинске легковушка вылетела на тротуар и сбила молодую маму с коляской

Водителя "тойоты" уже отправили на медосвидетельствование. К счастью, ни мама, ни малыш травм не получили.

В Челябинске автомобиль Toyota Grand вылетел на тротуар и сбил маму, которая везла коляску с ребёнком. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

На кадрах видно, как "японец" сначала врезается в другой автомобиль, а затем перелетает через ограждение и оказывается на тротуаре, где стояла мать с коляской.

Пострадавшие чудом не получили серьёзных травм. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, а водитель "Тойоты" уже отправлен на медосвидетельствование.