В Челябинске легковушка вылетела на тротуар и сбила молодую маму с коляской

В Челябинске автомобиль Toyota Grand вылетел на тротуар и сбил маму, которая везла коляску с ребёнком. Об этом сообщает Life Shot.
На кадрах видно, как "японец" сначала врезается в другой автомобиль, а затем перелетает через ограждение и оказывается на тротуаре, где стояла мать с коляской.
Пострадавшие чудом не получили серьёзных травм. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, а водитель "Тойоты" уже отправлен на медосвидетельствование.
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