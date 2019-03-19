Захарова в беседе с Лайфом высмеяла Порошенко после его слов о каше и рыбалке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с юмором отнеслась к заявлению украинского лидера Петра Порошенко о том, что он "не собирается ни с кем кашу варить и на рыбалку бегать".

— Видимо, его уже за рыбой посылают, — сказала Лайфу Мария Захарова.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не намерен "варить кашу" и "бегать на рыбалку" с властями РФ. Так он ответил на слова российского лидера Владимира Путина.