Захарова в беседе с Лайфом высмеяла Порошенко после его слов о каше и рыбалке

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Захарова в беседе с Лайфом высмеяла Порошенко после его слов о каше и рыбалке

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Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с юмором отнеслась к заявлению украинского лидера Петра Порошенко о том, что он "не собирается ни с кем кашу варить и на рыбалку бегать".

— Видимо, его уже за рыбой посылают, — сказала Лайфу Мария Захарова.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не намерен "варить кашу" и "бегать на рыбалку" с властями РФ. Так он ответил на слова российского лидера Владимира Путина.

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