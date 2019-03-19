Заявки на грантовые конкурсы ЭИСИ и РФФИ подали почти 1000 политологов

Самой популярной темой конкурса оказались "Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования".

Заявки на грантовые конкурсы Российского фонда фундаментальных исследований и Экспертного института социальных исследований подали почти 1000 политологов из 70 регионов страны. Об этом сообщается на сайте ЭИСИ.

— Среди участников, прошедших отбор, через месяц определят победителей, которые получат гранты на сумму от 400 тысяч до 3 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Идея проведения конкурса возникла в сентябре 2018 года. Инициаторами проведения выступили участники III съезда Российского общества политологов. Поддержал предложение первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Самой популярной темой конкурса оказалась "Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования". Было определено 14 направлений.

— Сегодня в России есть те, кто говорит, что политологическое сообщество в стране недостаточно развито для решения серьёзных научных вопросов. Имеющийся комплект заявок доказывает обратное и свидетельствует о том, что в России сформированы научные школы, готовые отвечать на вызовы времени и предлагать эффективные решения значимых проблем как для нашей страны, так и для мирового сообщества, — сказал председатель совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов.

Как сообщалось ранее, итоги конкурсов будут подведены до 18 апреля 2019 года. Срок реализации научных проектов составляет от 8 до 12 месяцев в зависимости от типа проекта.