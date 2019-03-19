Заявки на грантовые конкурсы ЭИСИ и РФФИ подали почти 1000 политологов

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Заявки на грантовые конкурсы ЭИСИ и РФФИ подали почти 1000 политологов

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Фото: © Pixabay

Самой популярной темой конкурса оказались "Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования".

Заявки на грантовые конкурсы Российского фонда фундаментальных исследований и Экспертного института социальных исследований подали почти 1000 политологов из 70 регионов страны. Об этом сообщается на сайте ЭИСИ.

Среди участников, прошедших отбор, через месяц определят победителей, которые получат гранты на сумму от 400 тысяч до 3 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Идея проведения конкурса возникла в сентябре 2018 года. Инициаторами проведения выступили участники III съезда Российского общества политологов. Поддержал предложение первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Самой популярной темой конкурса оказалась "Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования". Было определено 14 направлений.

Сегодня в России есть те, кто говорит, что политологическое сообщество в стране недостаточно развито для решения серьёзных научных вопросов. Имеющийся комплект заявок доказывает обратное и свидетельствует о том, что в России сформированы научные школы, готовые отвечать на вызовы времени и предлагать эффективные решения значимых проблем как для нашей страны, так и для мирового сообщества, — сказал председатель совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов.

Как сообщалось ранее, итоги конкурсов будут подведены до 18 апреля 2019 года. Срок реализации научных проектов составляет от 8 до 12 месяцев в зависимости от типа проекта.

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