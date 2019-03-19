Путин призвал глав регионов не бояться принимать непопулярные решения

Глава государства выразил уверенность, что, если вести честный диалог, люди "всегда поймут".

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что не станет допускать принятия популистских законодательных решений, исполнение которых заведомо невозможно.

Российский лидер призвал глав регионов не бояться принимать непопулярные решения и уметь объяснять их людям.

— Если надо принимать так называемые непопулярные, но необходимые решения, значит, нужно выходить к людям, излагать позицию, и на основе этого честного диалога принимать соответствующие решения, — объяснил глава государства. — Да, люди у нас с разным образованием, уровнем подготовки, но если вести честный диалог, то они всегда поймут.

Путин напомнил, что на Генпрокуратуре лежит большая ответственность в вопросе совершенствования нормативной базы, и попросил сотрудников ведомства иметь это в виду.