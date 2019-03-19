Строители соединили наземную и морскую части "Турецкого потока"

В ходе работ строители подняли секции весом около 409 тонн. Нитка газопровода уложена на глубине 32 метров.

В Турции строители завершили работы по соединению наземной и морской частей газопровода "Турецкий поток", говорится в заявлении оператора работ — Turkstream.

Проделанная операция называется "надводный захлёст". Сначала строители выполнили работы по подъёму со дна двух секций весом 409 тонн. Затем был тщательно проверен сварной шов, а после была уложена нитка газопровода на глубину 32 метров.

Окончание работ символизирует окончание всего комплекса работ по разработке газопроводной системы в Чёрном море.