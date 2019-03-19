В Индии рухнуло здание торгового центра, под завалами может быть до ста человек

Из-под обломков уже извлекли пятерых пострадавших, информация об их состоянии уточняется.

Трагический инцидент произошёл в городе Дхарвад (штат Карнатака) на юго-западе Индии. По данным газеты Times of India, рухнуло здание трёхэтажной торговой галереи. В момент ЧП внутри находилось от 150 до 200 человек. Лишь часть из них удалось спасти.

По оценкам спасателей, под завалами может находиться до сотни человек, есть сообщения о первых погибших.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной обрушения. Однако, по словам местных жителей, здание изначально производило впечатление ненадёжного самостроя. Кроме того, сообщается, что полноценно функционировали лишь два этажа рухнувшего торгового центра (там располагалось около 60 магазинов), а на третьем продолжались отделочные работы.