Бывший муж Началовой: Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет

Евгений Алдонин признался, что ему было сложно найти правильные слова, чтобы всё объяснить 12-летней Вере.

Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин признался, что ему было нелегко рассказать о смерти мамы их общей дочери Вере.

— Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет. Мы сели в машину, и я рассказал об этом. Вера, конечно, была в шоке. Она не могла поверить, — приводит слова Алдонина "Стархит".

Известно, что девочка до сих пор находится в шоковом состоянии и не может поверить в случившееся.

Когда остановилось сердце Юлии Началовой, её дочь была в лондонском аэропорту и ждала рейс в Москву. Пиар-менеджер певицы Анна Исаева призналась, что новость о смерти несколько часов тщательно скрывалась, чтобы Вера успела спокойно сесть в самолёт и прилететь в Москву.

— Сейчас эра современных технологий, у всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников, а мы этого не хотели, — сказала Анна.

Напомним, ранее Евгений Алдонин рассказал, что некоторое время её родные считали, что ситуация с артисткой находится под контролем врачей.