Мать девочки, умершей в запертой квартире в Кирове, частично признала вину

Женщине проведена психиатрическая экспертиза, результаты которой станут известны в течение 20 дней.

Женщина, трёхлетнюю дочь которой нашли мёртвой в запертой квартире в Кирове, частично признала вину в гибели ребёнка, информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Мать частично признаёт свою вину, она говорит, что не желала наступления смерти ребёнка СУ СКР по Кировской области

Отмечается, что матери погибшей девочки проведена психиатрическая экспертиза, результаты которой станут известны в течение 20 дней.

Напомним, мёртвой малышку обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с трёхлетием. Мать бросила дочь и ушла в недельный загул, но тоже поздравляла её с днём рождения в соцсетях, пока та умирала от обезвоживания. Сейчас женщине вменяют убийство малолетнего с особой жестокостью. Ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

Читайте материал Лайфа "Мамочка, за что? 7 историй детей, пострадавших от рук самого близкого человека".