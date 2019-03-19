Золотов пообещал оставить кортики уходящим со службы офицерам

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Золотов пообещал оставить кортики уходящим со службы офицерам

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Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что вопрос о принадлежности кортиков офицеров, которые уходят в отставку, будет решён.

Я думаю, мы, конечно же, оставим кортики у тех, кто служил, — заявил Золотов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что они должны оставаться у офицеров и быть им "как память" о годах на службе.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с жителями Крыма пообещал разобраться в ситуации с запретом уходящим с военной службы офицерам ВМФ оставлять себе кортики.

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