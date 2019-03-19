В Осло младшеклассник с ножом и вилкой напал на сотрудников школы

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась четырём сотрудникам школы.

В Осло школьник напал на учителя и трёх сотрудников образовательного учреждения, расположенного на востоке столицы, где учатся 187 учеников 1−4-х классов, сообщает местная полиция в своём аккаунте в Twitter.

По предварительной информации, около девяти часов утра по местному времени в школьной столовой ученик начал угрожать ножом преподавателю. После соответствующего сообщения в правоохранительные органы на место происшествия оперативно прибыли сотрудники служб.

— На кухне лежало множество ножей. Когда мы узнали, что маленький мальчик завладел ножом, мы не могли оставить эту ситуацию без внимания и сочли её серьезной и угрожающей, — передаёт слова представителя полиции Арве Реттеруд телеканал NRK.

Медицинская помощь потребовалась четырём сотрудникам школы, среди которых значится учитель. Они доставлены в отделение больницы с незначительными травмами. Отмечается, что пострадавшие были "укушены", а также "атакованы ножом и вилкой". В полиции заметили, что в результате использования ножа никто не пострадал.

Нарушитель порядка был арестован. На данный момент сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия и выясняют детали событий.

Ранее Лайф писал о другом нападении школьника с ножом. Тогда два подростка из США поссорились из-за десерта, в результате конфликта один из сверстников ранил другого ножом.