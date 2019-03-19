В Крыму оценили слова Климкина об "опасности" полуострова

Сенатор Сергей Цеков отметил, что 23 года Украина относилась к Крыму как к чужой территории.

Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с Лайфом прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, заявившего, что полуостров опасен для России. Он выразил мнение, что как раз таки главную опасность для региона вызывала Украина.

— Им (Украине — Прим. ред.) самим заботиться надо было раньше о нас, когда мы были в составе Украины. Мы тогда заботы особой не видели. То, что они в принципе всё разрушали у нас в Крыму, это правда, то, что они осуществляли над нами насилие в языковой сфере, навязывая нам украинский язык. То, что они издевались над нашей отечественной историей. При всём при том, что мы ведь к ним не просились, нас просто подарили, известный же факт, в 1954 году подарили, — сказал Цеков.

По словам сенатора, Киев относился к Крыму не как к родной, а как к чужой территории, которую украинские власти "эксплуатировали на протяжении 23 лет и ничего, в принципе, не давали".

— За эти 5 лет даже те крымчане, которые сомневались (а таких немного, может быть процентов 15) в том, что Россия будет относиться к нам очень хорошо и будет нам всячески помогать, убедились, что это так. Все отмечают, что то, что сделала Россия за 5 лет, Украина не то, что за 23 года не сделала, она в принципе не пыталась. Поэтому, пусть сам Климкин себя не обманывает, хотя, я думаю, он понимает ситуацию, — заметил парламентарий.

Цеков также назвал причины, которые сподвигли Климкина сделать очередное заявление относительное полуострова: пятилетие воссоединения Крыма с Россией, а также наступающие выборы на Украине.

Напомним, что ранее Климкин назвал Крым худшей версией России.

Крым стал частью России 18 марта 2014 года после референдума, проведённого на фоне кризиса на Украине. Самого Климкина уже приглашали на полуостров, чтобы он мог лично увидеть происходящее в Крыму.