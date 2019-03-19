Порошенко возглавил президентский антирейтинг по результатам опроса на Украине

На втором месте в списке "лидеров" оказалась Юлия Тимошенко, третью строчку занял Юрий Бойко.

Специалисты соцгруппы "Рейтинг" обнародовали список кандидатов в президенты Украины, пользующихся наименьшей популярностью у избирателей Незалежной.

Антирейтинг уверенно возглавил нынешний украинский лидер Пётр Порошенко. По последним данным опросов, за него на грядущих выборах ни при каких обстоятельствах не будут голосовать почти 50% избирателей.

На втором месте оказалась лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Бывшего премьера страны не собираются поддерживать около 30% избирателей. В тройку "лидеров" также вошёл глава "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко, антирейтинг которого составляет 19%.

Затем идут глава Радикальной партии Олег Ляшко (17%) и депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул (12%).

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Ранее Порошенко пообещал сразу после выборов вернуть Крым.