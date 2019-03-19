Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян

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Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.

Он рассказал, что у певицы долгое время была ранка на правой ноге, которую она сама всячески пыталась залечить. Скорую семья вызвала только тогда, когда начала опухать нога.

Заболевание случилось на фоне сахарного диабета.

Разрезали ногу, почистили. После операции она бодрая была, весёлая. Смотрю — она всем уже эсэмэски шлёт, улыбается, — рассказал Виктор Началов.

Он отметил, что Началова слишком поздно обратилась к врачам, и предостерёг россиян от занятий самолечением.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась в кругу близких в возрасте 38 лет. Похороны исполнительницы состоятся на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта. Ранее был опубликован первый клип, ставший отправной точкой в карьере Началовой.

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