Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян

Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.

Он рассказал, что у певицы долгое время была ранка на правой ноге, которую она сама всячески пыталась залечить. Скорую семья вызвала только тогда, когда начала опухать нога.

Заболевание случилось на фоне сахарного диабета.

— Разрезали ногу, почистили. После операции она бодрая была, весёлая. Смотрю — она всем уже эсэмэски шлёт, улыбается, — рассказал Виктор Началов.

Он отметил, что Началова слишком поздно обратилась к врачам, и предостерёг россиян от занятий самолечением.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась в кругу близких в возрасте 38 лет. Похороны исполнительницы состоятся на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта. Ранее был опубликован первый клип, ставший отправной точкой в карьере Началовой.