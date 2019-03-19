Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке

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Нурсултан Назарбаев. Фото: © Официальный сайт президента Республики Казахстан

Он возглавлял страну с момента получения ей независимости, то есть без малого 30 лет.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства. Заявление прозвучало в прямом эфире 19 марта в специальном телевизионном обращении к нации.

Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана

Нурсултан Назарбаев

Он добавил, что обязанности президента до выборов главы государства будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Назарбаев был президентом Казахстана с 24 апреля 1990 года. По сути, возглавлял страну с момента получения ей независимости. На последний, пятый президентский срок он был переизбран в ходе досрочных президентских выборов в 2015 году. Нынешний срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года.

Автор:
Анна Стрельцова
АС
Анна Стрельцова
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